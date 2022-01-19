Магнитогорск, Челябинская область, 19 января, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области арестован обвиняемый в убийстве автомобилиста. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

21-летний местный житель отправлен в СИЗО пока на два месяца. Впрочем, скорее всего затем этот срок продлят.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 14 января. Магнитогорец остановил на дороге автомобиль и зарезал водителя.