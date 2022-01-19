Кабанский район, Бурятия, , 14:09 — REGNUM В Бурятии объявили в розыск водителя неустановленного автомобиля, скрывшегося после наезда на пешехода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, ДТП произошло утром 18 января.

Федеральная трасса Виктория Бабаева © ИА REGNUM

На 369 км трассы «Иркутск — Чита» в Кабанском районе неизвестный, предположительно на микрогрузовике белого цвета, сбил мужчину 1975 года рождения, который шёл по краю проезжей части в попутном направлении.

«В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение. Водитель с места ДТП скрылся, в настоящий момент ведутся розыскные мероприятия», — отметили в управлении.