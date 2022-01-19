Алеппо, Сирия, , 14:17 — REGNUM Подразделения курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) якобы подвергли обстрелу город Джарабулус на севере Сирии, находящийся под контролем турецкой армии. Об этом 19 января сообщает Syriahr.

По данным журналистов, не менее пяти 122-мм ракет упали в городской застройке и повредили несколько жилых зданий.

Однако в командовании СДС опровергли эти заявления и сообщили о своей непричастности к обстрелу.

«Мы должны заявить, что наши силы никоим образом не обстреливали этот район, и эта новость является ложной и сфабрикованной», — сообщили в пресс-центре курдского ополчения.