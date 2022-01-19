Алеппо, Сирия, 19 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Подразделения курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) якобы подвергли обстрелу город Джарабулус на севере Сирии, находящийся под контролем турецкой армии. Об этом 19 января сообщает Syriahr.

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По данным журналистов, не менее пяти 122-мм ракет упали в городской застройке и повредили несколько жилых зданий.

Однако в командовании СДС опровергли эти заявления и сообщили о своей непричастности к обстрелу.

«Мы должны заявить, что наши силы никоим образом не обстреливали этот район, и эта новость является ложной и сфабрикованной», — сообщили в пресс-центре курдского ополчения.