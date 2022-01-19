Лос-Анджелес, США, , 14:07 — REGNUM Дженсен Эклс, исполнивший роль Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», работает над неким проектом киностудии DC. Об этом он рассказал в подкасте Inside of You, ролик был опубликован 18 января на Twitter-странице Limbodev.

Дженсен Эклс Цитата из т/с «Сверхъестественное». 2005. США

«Ну, есть… есть проект DC, который я сейчас реализую вместе с Warner Bros. и некоторыми другими хорошими партнерами», — сказал Эклс. Актёр добавил, что не будет об этом говорить, потому что не хочет «сглазить».

https://twitter.com/limbodev/status/1483487027291062272

Напомним, ранее Дженсен Эклс уже участвовал в реализации проектов про супергероев, например, он сыграл Джейсона Тига в сериале «Тайны Смолвиля». Актёр также исполнит роль Солдатика в третьем сезоне сериала «Пацаны».

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