Белгород, 19 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Порядка 6,5 тысячи человек окунулись в купели в ночь на 19 января в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Https://31.mchs.gov.ru/ Купель в Белгороде

Для проведения обряда в области подготовили 99 мест, в которых водолазы предварительно обследовали дно. В местах купания установили поручни и лестницы, оборудовали раздевалки. К 09:00 в купелях окунулись порядка 6,5 тысячи человек, а всего посетили мероприятие более 12 тысяч белгородцев. Несчастных случаев не зафиксировано.

Для обеспечения безопасности в местах купания дежурили 774 человека и 297 единиц автомобильной техники и плавсредств.