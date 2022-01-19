Страсбург, Франция, 19 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для него большая честь выступать в Европейском парламенте в Страсбурге, передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Глава французского государства заявил, что «чрезвычайно счастлив» выступить перед членами Европарламента. Он также попросил включить окружающую среду в эту хартию.

Эммануэль Макрон объяснил, что президентом Франции станет тот, кто «продвигает французские ценности».

Сессию открыла председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

В то время как новый председатель Европарламента публично выступила против абортов, Эммануэль Макрон заявил, что хочет обновить Хартию ЕС, в частности, включив в нее признание права на аборт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Францииедет в Страсбург, где он выступит перед европейскими парламентариями.

Подробнее в материале:Президент Франции едет в Страсбург