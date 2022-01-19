Нижний Новгород, 19 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде установил новый рекорд по количеству обслуженных авиапассажиров — в 2021 году пассажиропоток вырос на 31% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской воздушной гавани.

Андрей Репин Аэропорт «Стригино» (имени Чкалова) в Нижнем Новгороде

Отмечается, что услугами нижегородского аэропорта в прошлом году воспользовались 1 млн 480 тысяч пассажиров, из которых 1 млн 100 тысяч человек использовали воздушный транспорт для путешествий по России. Это на 42% больше, чем в 2019 году.

Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград и Краснодар.

А международными рейсами воспользовались 344 тысячи человек. Это на 4% превышает показатель 2019 года. Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользовались авиарейсы в турецкую Анталью.