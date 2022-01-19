Киев, 19 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Киева применили против участников беспорядков, начавшихся 19 января у здания Печорского суда, слезоточивый газ. Об этом сообщают «Известия».

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По данным журналистов, на улицы вышли протестовать сторонники экс-президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Протесты переросли в стычки активистов с правоохранителями.

Сообщается, что в ходе беспорядков пострадали торговые палатки. Протестующие принесли бочки, в которых хотели жечь костры, но сотрудники полиции этому помешали.

Стоит отметить, что в Печорском суде идёт заседание, на котором рассматривается вопрос об аресте Порошенко. Его обвиняют в государственной измене за сотрудничество с представителями ДНР и ЛНР при закупках угля, необходимого Украине.