София, 19 января, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев и болгарский вице-президент Илияна Йотова принесли присягу на верность народу и конституции страны. Об этом 19 января сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, торжественное мероприятие состоялось в главном зале Народного собрания (парламента) Болгарии в присутствии членов правительства, народных депутатов и духовенства Болгарии, а также ряда зарубежных гостей. При этом представители оппозиционной партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») во время выступления президента демонстративно покинули помещение.

«Считаю своим долгом обеспечивать соблюдение демократии и норм Основного закона и обязуюсь приложить все усилия для борьбы с экономическим кризисом и бедностью, — заявил Р. Радев. — Вместе со всеми прогрессивными силами мы продолжим начатые реформы».

По словам И. Йотовой, на своём посту она намерена и в дальнейшем способствовать укреплению позитивного имиджа Болгарии на международной арене.

Напомним, политический тандем «Радев-Йотова» одержал убедительную победу на президентских выборах в Болгарии 21 ноября 2021-го года. Свои голоса за тандем отдали более 65% граждан, обладающих избирательным правом.