Москва, , 14:03 — REGNUM Ситуация, которую сейчас наблюдается на фондовом рынке легко объяснима назревающей в последние месяцы геополитической напряженностью. Но поводов для паники нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян

Биржа Rafael Matsunaga

«За 2020−2021 гг. на биржу пришло рекордное количество частных инвесторов. То, что происходит сейчас совершенно не означает, что все они оказались в проигрыше.

Фондовый рынок — своего рода «живой организм», который очень чутко реагирует на любые движения, которые провоцирую падение или рост. Это нормальный, закономерный ход событий.

Самое глупое, что сейчас могут сделать начинающие инвесторы — впасть в панику и начать лихорадочно распродавать активы. Трудные времена надо терпеливо переждать.

Ситуация, которая сейчас сложилась, изменится через некоторое время, и рынок начнет на нее реагировать по-другому. Золотое правило инвестирования — не паниковать в кризис. Наоборот сейчас очень удачный момент для того, чтобы приобрести подешевевшие бумаги и пополнить портфель.

Сколько будет продолжаться падение мы не можем предсказать, потому что оно вызвано не экономическими, а политическими факторами.

На курс акций значительное давление оказывает фактор неопределенности, как только ситуация прояснится — при это не важно, каким будет решение вопроса, рынок начнет действовать более предсказуемо.

Точно также не стоит паниковать насчет доллара, курс которого также пошел вверх на фоне геополитической напряженности.

Не стоит сейчас бежать и переводить все свои активы в подорожавшую валюту, в дальнейшем ситуация может стабилизироваться и те, кто поспешил сейчас могут оказаться в проигрыше.

Конечно не стоит забывать о том, что выгодные инвестиции возможны только в том случае, если туда вкладываются свободные деньги, а у инвестора есть подушка безопасности, которая позволит пережить трудные времена, не «вытаскивая» деньги из текущих инвестиций.

Если посмотреть на динамику рынка, то увидим, что движения происходят волнообразно, за ростом следует обвал, за ним снова рост. Рано или поздно ситуация стабилизируется. Самое главное трезво оценивать рынок и свои возможности.

Никогда не стоит инвестировать на последние деньги, тем более на заемные, а также ориентироваться на краткосрочную перспективу — менее одного года, если у человека нет опыта», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс Мосбиржи 18 января опустился ниже 3500 пунктов, показав рекордный откат с марта-апреля пандемийного 2020 года.

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