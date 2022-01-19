Пермь, 19 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Перми полицейские изъяли свыше 33 кг синтетического наркотика, ликвидировав нарколабораторию, расположенную в одном из гаражей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что нарколабораторию скрывали за выдвижным стеллажом в гаражном боксе. Злоумышленники через интернет заказали прекурсоры, реактивы, оборудование, специализированную посуду и организовали производство.

Возбуждено уголовное дело. В его рамках задержано два человека. Оба заключены под стражу.