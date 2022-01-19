Бишкек, , 13:56 — REGNUM В парламенте Киргизии депутаты раскритиковали вице-премьер-министра Эдиля Байсалова за его слова о том, что в стране фактически не осталось не сидевших в тюрьме политиков, передают местные СМИ сегодня, 19 января.

В тюрьме Pixabay.com

«По Вашему мнению, чтобы занять высокий государственный пост необходимо обязательно отсидеть срок в тюрьме? Это такой новый критерий? Думайте, прежде чем говорить подобное», — возмутился депутат Айбек Маткеримов.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства Киргизии Эдиль Байсалов заявил на заседании республиканского парламента о том, что «сегодня трудно найти политика, на которого не возбуждалось уголовное дело — все были под следствием и сидели».