Москва, 19 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В России уровень инфляции ни для кого не является приемлемым. Об этом сегодня, 19 января, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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По его словам, давят и внешние, и внутренние факторы. Поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов.

«Идёт ежедневная, скрупулёзная работа правительства и Центробанка. Цель — возвращение инфляции в России к целевым показателям», — подчеркнул Пусков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у властей вызывает озабоченность текущая высокая инфляция в России.

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