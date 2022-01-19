Сеул, , 13:56 — REGNUM К 2026 году правительство Южной Кореи повысит минимальную заработную плату иностранных рыбаков, работающих на южнокорейских судах, до уровня корейских рабочих. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства морских дел и рыболовства.

Уинслоу Хомер. Ловля крабов. 1883

Согласно опубликованным данным, соответствующее решение было принято после ряда консультаций с членами правительства, представителями отраслевых кругов и профсоюзов.

В настоящее время минимальная зарплата работающих в Южной Корее иностранных моряков составляет примерно 81% от зарплаты корейского экипажа, то есть 9157 вон в час (~$7,68).

Однако в 2024 году правительство планирует понять заработную плату до 90% от зарплаты южнокорейцев, в 2025 году — до 95%, в 2026 году — до 100%.