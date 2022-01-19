Саратов, 19 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности объявлен на территории Саратовской области 20 января. Соответствующее предупреждение распространяет ГУ МЧС России по региону.

Туман

Ночью и днем 20 января местами по Саратовской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, изморозь. На дорогах гололедица. Местами возможен небольшой снег, в отдельный районах области — умеренный. Ветер западный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью составит —5…—10 °C, при прояснении ожидается до 18 градусов мороза. Дневная температура воздуха достигнет отметки в —2…—7 °C, местами в Правобережье — до 12 градусов ниже ноля.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области из-за неблагоприятных погодных условий на 23 часа было закрыто движение для грузового автотранспорта и рейсовых автобусов.

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