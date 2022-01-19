Киев, 19 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что обвинения в государственной измене против него являются политически мотивированным преследованием. Об этом Порошенко сообщил в интервью американскому телеканалу CNN.

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«Это политически мотивированное преследование, это давление на лидера оппозиции», — сказал Порошенко.

По его словам, причиной стало то, что в конце прошлого года, судя по опросам, его партия «Европейская солидарность» стала набирать популярность в отличие от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Напомним, что на Украину вернулся экс-президент Пётр Порошенко, во время прохождения паспортного контроля у него попытались конфисковать паспорт, который позже вернули. Порошенко встречали несколько тысяч сторонников, которые сопровождали его в суд. Судебное заседание перенесли на 19 января.