Кемерово, 19 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Жителей трёх городов Кемеровской области предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). Информацию опубликовал Западно-Сибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«В период с 18:00 (время местное) 19 января до 18:00 21 января 2022 года на территории Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в прогнозе синоптиков.

В этих городах объявляются НМУ первой степени опасности.