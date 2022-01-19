Уфа, 19 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Проектом строительства в Башкирии завода ориентированно-стружечных плит заинтересовалась казахстанская компания. Об этом 19 января сообщил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов на первом заседании рабочей группы по развитию сотрудничества между республикой и Казахстаном.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ручная обработка древесины

«Производительность нового завода составит порядка 230 тысяч куб. м продукции в год. Предполагаемый объём инвестиций — 100−120 млн евро. Реализовать проект планируют в 2022—2027 годах. На предприятии по глубокой переработке древесины создадут более 300 рабочих мест», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что в Башкирии уже определили площадку для строительства завода в Сибае. Три дня назад сотрудники казахстанской компании прибыли в Башкирию и осмотрели территорию для размещения производства, также были рассмотрены перспективы реализации проекта.

«Мы посетили Сибай, посмотрели площадку. На наш взгляд, она идеально подобрана, рядом есть вся необходимая инфраструктура. У нас остались очень приятные впечатления. Мы видим, что в Башкортостане есть необходимая сырьевая база по конкурентоспособной цене. И это один из основных факторов нашей заинтересованности», — приводит пресс-служба слова представителя компании.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что проект по глубокой переработке древесины представляет большой интерес для обеих сторон. В связи с этим он поручил профильным ведомствам и министерствам оказать необходимую помощь в его реализации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии подписано соглашение о поставке в Казахстан автосамосвалов.