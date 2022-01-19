Ереван, 19 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 5285 исследований на коронавирус, из которых 563 дали положительный результат. Об этом 19 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Mos.ru Анализ на коронавирус

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Всего в стране выявили 348 708 носителей коронавируса. Из них 333 754 справились с инфекцией, в том числе 38 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 5412 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9542 пациентов с COVID-19, в том числе четыре — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 4597 тестов на коронавирус 360 были с положительным результатом. 61 человека медики за сутки признали выздоровевшими, скончались два пациента с COVID-19.