Чебоксары, 19 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Министерство образования Чувашии отреагировало на ситуацию с питанием в одной из новочебоксарских школ, где старшеклассникам дали салат из 4−5 долек овощей. Власти заявили о необходимости «жёсткого контроля», а в муниципалитете инициировали проверку, сообщается на сайте министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Огурец

В минобразования уточняют, что речь идёт о школе № 12 в Новочебоксарске, где «на обед старшеклассникам дали порцию салата из нескольких кусочков овощей».

«Данная ситуация ещё раз подчёркивает необходимость жёсткого контроля за организацией и качеством горячего питания в образовательных организациях», — делают вывод чиновники.

И отмечают, что отделом образования Новочебоксарска проводится внутренняя проверка, а данный вопрос остаётся «на контроле» минобразования.

Отметим, что ранее в социальных сетях появились фотографии овощного салата, который раздали школьникам: на дне тарелки находились по 2−3 дольки огурцов и помидоров. Пользователи назвали данный салат «странным, которым даже Дюймовочка вряд ли сможет наесться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЧП произошло в школе № 16 в Новочебоксарске. По данным на 14 января 2022 года, с признаками отравления за медицинской помощью обратились 54 школьника. По данному факту в настоящее время продолжается проверка.