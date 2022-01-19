Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 19 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Жителя Анжеро-Судженска будут судить за хранение в доме боеприпасов и оружия, в том числе изготовленного кустарным способом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

ГУ МВД по Кемеровской области У кузбассовца изъяли оружие

В ведомстве уточнили, что в сентябре 2021 года была получена информация о том, что 61-летний горожанин причастен к незаконному хранению оружия и боеприпасов. В Полицейские обнаружили и изъяли у него охотничье ружье 16 калибра, обрез одноствольного охотничьего ружья 28 калибра, сигнальный револьвер с изменениями калибра, около 600 граммов пороха и более 60 патронов. По результатам исследования оружия возбуждено уголовное дело.

Мужчина пояснил, что несколько лет назад переехал в дом родственников и при разборе чердака нашёл оружие. Он решил оставить его для личного пользования. Кузбассовец также приобрёл порох и патроны, а из сигнального револьвера изготовил пригодное для стрельбы оружие.

Материалы дела переданы в суд. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.