Москва, , 13:50 — REGNUM Вопрос о принадлежности внуков президента России Владимира Путина к православной вере затрагивает личное пространство главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам 19 января.

Владимир Путин в старобрядческом храме Kremlin.ru

Отвечая на вопрос о том, крещёные ли у Путина внуки, Песков сказал, что не знает. Он добавил, что не имеет ни полномочий, ни намерения вторгаться в эту личную сферу.

«Я не знаю. Это личное пространство президента», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он утвердительно ответил на вопрос, крещены ли его жена Татьяна Навка и их дочь. Хотя это тоже личное пространство, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Путин, как рассказал Песков, решил воздержаться от традиционного крещенского купания из-за ситуации с коронавирусом.

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