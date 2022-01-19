Мельбурн, Австралия, , 13:43 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем США Маккензи Макдональдом в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3.

Аслан Карацев (сс) Steven Pisano

Карацев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, три ошибки на подаче и 3 из 5 брейков.

В третьем круге турнира Карацев сыграет с французским теннисистом Адрианом Маннарино.

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