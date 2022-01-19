Буэнос-Айрес, 19 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Лидеры аргентинского движения «Juntos por el Cambio» 18 января резко раскритиковали открытое письмо вице-президента Аргентины Кристины Киршнер, в котором та приравняла действия администрации бывшего президента Маурисио Макри к пандемии коронавируса. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Цитата twitter.com @CFKArgentina Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер поставила прививку от коронавируса

«Упомянутая Киршнер эпидемия Макри банализирует и оскорбляет смерть 120 тысяч человек из-за пандемии COVID-19. Так может сделать только очень плохой человек», — ответил глава левого блока Марио Негро в своем аккаунте в твиттере.

Бывший губернатор Мендосы Альфредо Корнехо заявил, что «Киршнер потеряла способность писать, но сохранила навык обвинять других в беспомощности».

Национальный депутат Сильвия Лоспеннато обвинила Киршнер в проявлении «чрезвычайной наглости», поскольку та говорила о пандемии, не упоминая, скольких жизней Аргентина лишилась из-за ужасных решений правительства.

«Каждый из нас потерял друзей или членов семьи. Не забывайте, что это сделало с нами наше «правительство», отдавшее предпочтение геополитике и бизнесу», — добавила она.