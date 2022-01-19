Кызыл, , 13:42 — REGNUM К концу 2021 года упоминаемость главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсетях увеличилась по сравнению с ноябрем в 1,6 раза и достигла довыборных значений, превысив 8700 отзывов. Примерно на том же уровне было количество откликов и комментариев на его действия в соцсетях в июне и августе (9049 и 8805). А самый пик внимания к нему выпал на выборный месяц — в сентябре Ховалыга в сетях упомянули в своих высказываниях 12 443 раза.

Глава Тувы Владислав Ховалыг Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

Очередной анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях представила частная компания Центр политической конъюнктуры (ЦПК). По результатам исследования ЦПК Владислав Ховалыг поднялся в рейтинге упоминаемости в соцсетях с 80 места в ноябре до 57 в декабре, улучшив свои позиции сразу на 23 пункта.

Наибольшее количество упоминаний о руководителе субъекта приходится на социальную сеть «ВКонтакте» — 39,74%. На втором месте Instagram — 30.24%. Почти 17% всех комментариев опубликовано в сети Telegram. Далее идут Facebook (7.82%), Одноклассники (4.45%), YouTube (0.46%) и Twitter (0.44%).

Стоит отметить, что как бы ни колебались показатели упоминаемости главы Тувы от месяца к месяцу, доля негативных высказываний в его адрес остаётся на всём протяжении года стабильно небольшой. Комментарии с отрицательным оттенком не превышают в общей массе высказываний 5%, плюс-минус десятые доли.

Некоторый спад интереса к Владиславу Ховалыгу в октябре и ноябре политологи связывают со снижением политической активности граждан, характерной для следующих за выборами месяцев. Этот тренд в Туве подкреплялся отсутствием громких поствыборных скандалов и расследований, что указывает на доверие людей к результатам голосования и к избранной власти.

Надо сказать, что на фоне снижения общего количества высказываний о главе республики в соцсетях сразу после выборов выросла доля позитивных оценок первых его шагов в качестве губернатора. Среди этих шагов — серьезное обновление состава регионального правительства и его аппарата, волевое решение Ховалыга о снижении цены на уголь для населения, предоставление республике бюджетного кредита на 1 млрд рублей для строительства инженерных сетей под микрорайоны комплексной застройки.

Кроме того, с большим энтузиазмом была встречена поддержка предложений Тувы о строительстве второй высоковольтной ЛЭП с возможностью запуска крупных инвестпроектов и электрификации трех районов восточной части республики, открытие поликлиники и центра цифрового образования детей, старт реформе системы пассажироперевозок и т.д. Многие из этих событий обладают значительным мультипликативным эффектом и способны существенным образом изменить качество экономики и жизни в Туве в самые ближайшие годы.

Впрочем, кроме конкретных действий на посту руководителя республики немалой степени на возвращение популярности Владислава Ховалыга в социальных сетях повлияла и его публичная активность. После выборов он не только не сбавил степень своей открытости, но и принял целый ряд мер, которые обязывают к прямому и честному общению с обществом всех чиновников.

Так, был ликвидирован институт уполномоченных главы республики в районах, выполнявший роль посредника между народом и региональной властью. Владислав Ховалыг посчитал, что это лишнее звено в системе управления, менеджерам республиканского уровня необходимо самим выходить «в народ», иметь личное представление о том, чем он живет, какие проблемы нужно помогать решать и т.д.

Чтобы прямой контакт с народом был регулярным, он пошел дальше — «закрепил» за каждым из вице-премьеров и министров определённый район. С этих пор эффективность руководителей будут оценивать не только по отраслевым показателям, но и по достижениям районов, за которые они отвечают персонально. Такой механизм заставляет членов тувинского правительства быть на постоянной связи с подопечными и чаще выезжать на место. При этом работа «на земле» не должна ограничиваться встречами с муниципальными коллегами. Должен быть налажен диалог прежде всего с жителями, на их оценках деятельности власти следует выстраивать планы и дела.

Сам Владислав Ховалыг по-прежнему старается держать высокой планку своей публичной открытости. Конечно, сегодня он не столь вездесущ, как перед выборами, когда умудрялся за день побывать в нескольких поселениях и провести многочасовые встречи с селянами. Но его присутствие стало более предметным, он едет и идет туда, где труднее и запутаннее проблемы, где люди ждут вмешательства именно главы.

Даже если не считать рабочие встречи по конкретным поводам, которые освещаются отдельно, информационное поле редко остается без крупных событий с участием главы республики. За короткое время Владислав Ховалыг провел уже два «Прямых разговора» в формате открытого эфира, встретился с врачами и учителями, вышел на зум-конференцию с земляками, проживающими за пределами Тувы, принял участие в заседании Клуба главных редакторов. Что касается его личных контактов в социальных сетях, то они вообще идут ежедневно — само собой, когда у главы есть время написать или ответить кому-то.

При всем этом глава республики не устаёт повторять, что он настаивает на открытости власти не ради самой открытости или возможности пиара.

«Если после общения ничего не будет меняться или решаться, то наша открытость превратится в пустую и никому не нужную говорильню», — отметил он.

Он рассматривает соцсети только как инструмент, помогающий видеть, что нужно делать, и требует от себя и подчиненных, чтобы каждый разговор и обсужденный вопрос завершался делом, реально менял жизнь людей к лучшему.