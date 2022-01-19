* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 19 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Сотрудники службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Парван призвали жителей провинции сотрудничать с ними в «обеспечении безопасности и борьбе с преступными группировками». Об этом сообщает агентство «Шафакна».

(сс) slightly_different Малолетний преступник

Маулави Мохаммад Ибрагим Хакьяр, заместитель начальника службы безопасности движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Парване, встретился с местными старейшинами, улемами и представителями молодежи в Большой мечети Мандави в Чарикаре, чтобы попросить содействия в обеспечении безопасности, стабильности и предотвращении преступлений.

Хакьяр также сказал, что силы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «служат народу и работают во имя мира и спокойствия для населения».

Источник добавил, что старейшины, улемы и молодежь, присутствовавшие на встрече, заверили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своем сотрудничестве в борьбе с преступностью.