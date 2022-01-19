Саратов, 19 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Саратовской области на 10:00 (местное время) 19 января участие в крещенских купаниях приняли участие около 4,5 тыс. человек. Безопасные иордани организованы в этом году в 42 местах, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник Крещения Господня

Безопасность жителей в местах массового купания обеспечивали спасатели и сотрудники ГИМС. Кроме этого, дежурили представители администраций, полиции и медиков. Всего безопасность обеспечивали 620 человек, 150 из них — от МЧС.

Происшествий в местах крещенских купаний за ночь не зарегистрировано.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Саратовской области во время традиционных крещенских купаний окунулись в проруби около 3 тыс. человек.

Читайте также: В Саратовской области подготовили крещенские купели

Читайте также: ВЦИОМ выяснил, какие традиции соблюдают жители России на Крещение