Воронеж, , 13:40 — REGNUM Новое благоустроенное кладбище планируется построить в Воронеже, сообщили 19 января в пресс-службе администрации города.

Кладбище

«Понимаем, что это очень важный и сложный вопрос, поэтому приняли необходимые меры для того, чтобы появилась возможность организации нового кладбища, соответствующего всем нормам. Отработали совместно с правительством Воронежской области, определили подходящие земельные участки в районе Семилукских Выселок, они оформлены в муниципальную собственность и мы сможем начать проектирование кладбища», — уточнил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В мэрии уточнили, что с самого начала новый объект будет спроектирован с новым подходом к благоустройству — планируется обустроить асфальтированные подъездные пути, межквартальные проезды, сети наружного освещения, контейнерные площадки.

Приступить непосредственно к реализации проекта власти намерены в 2023 году, ориентировочные сроки сдачи объекта пока не называются.

Отметим, на территории Воронежа действует около десяти кладбищ, однако все они уже давно исчерпали возможности. С 2020 года в Воронеже также заработал крематорий. В октябре 2021 года сообщалось о резком росте числа новых захоронений из-за пандемии.