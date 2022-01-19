Джакарта, 19 января, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патриа заявил, что в 43 школах столицы Индонезии зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Embassy, Jakarta Индонезийские школьники

В 43 школах выявили 72 случая заражения коронавирусом. 15 школ остаются временно закрытыми из-за вспышки эпидемии коронавируса.

В настоящее время продолжительность обучения в школах города сократили до шести часов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило, что число случаев заражения штаммом «Омикрон» в стране снова увеличилось.