Нур-Султан, , 13:35 — REGNUM Миссия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошла успешно, и она была выполнена на высоком профессиональном уровне. Об этом 19 января заявил на брифинге директор департамента евразийской интеграции МИД Казахстана Александр Синяговский.

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«Инициированная Республикой Казахстан миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена… Считаем, что миссия ОДКБ была выполнена на высоком профессиональном уровне, отмечаем роль организации и ее вклад в стабилизацию ситуации», — сказал он.

Также Синяговский уточнил, что миссия миротворцев стран — участниц ОДКБ прошла в духе взаимной поддержки союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди заявил, что в ходе массовых беспорядков в Казахстане атака на Нур-Султан могла привести к государственному перевороту, однако этого удалось избежать благодаря миротворцам ОДКБ.