19 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского встретиться в Турции и «разобраться в своих проблемах и разногласиях».

Мирослава Романенко, , 21:41 — REGNUM Турецкие власти готовы стать посредниками в переговорах президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом 19 января заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, его слова приводит газета Sabah.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной», — сказал он.

Также официальный представитель президента Турции отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган, по его словам, ведет переговоры об этом с президентами России и Украины.

«На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — добавил официальный представитель президента Турции.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание», «Запрещённая Украина», «Первый независимый», 112.ua и Klymenko Time.

«Стамбульские соглашения?!» — задумался pro100nesht9k, проведя, по всей видимости, аналогию в Минскими соглашениями.

«Лукашенко тоже приглашал к себе. Итог: Белоруссия — враг №2. Турция хочет быть врагом №3?» — задался вопросом Сергей.

Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский President.gov.ua

«А зачем? Путин один раз поверил Зеленскому, но тот его… [обманул]. Вы бы согласились встречаться с человеком, который вас обманывает?» — задался вопросом Вова Ч.

«Путин вроде же ясно сказал, что пока не будут выполнены договоренности, что подписали в Париже [в 2019 году], встречи не будет. А встреча ради встречи — толку не будет. Так можно каждый месяц встречаться», — добавил lamba.

«Помнится, что Турцию посредником никто не приглашал и от раннего предложения отказались», — добавил Антон К.

«Кто такой Зеленский, чтобы с ним что-то обсуждать??? Если и обсуждать, то с его кураторами — Британией и США», — отметил Sviatoslav R.

«Кто-нибудь, расскажите мне, какие проблемы у России с Украиной?» — поинтересовался Alex.

«Еще один усатый?» — иронизирует Анжей А., явно намекая на то, что первый из них — президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«России не о чем говорить или договариваться с Украиной… Крым не может являться предметом договорённости с кем-то, тем более не имеющими никакого отношения к Крыму украинцами…» — добавил Alex.

«Путин и Зеленский??? Нонсенс», — отреагировала Жанетта Леонидовна.

«Тот ещё… двуличный. Одной рукой беспилотники поставляет для бомбежек, а другой рукой — «я — не я, и хата не моя», — комментирует Татьяна А.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины President.gov.ua

«Ясен… [пень], старик Эрдоган своего упускать не хочет», — отреагировал Vlad P.

«Эрдогана понесло перед выборами», — пишет Natasha.

«Как Турция может быть посредником, если прямо поддерживает Украину, продавая ей «байрактары»?» — не понимает Димон.

«Пусть Эрдоган… [у] Киева выяснит, что там оба президента (вероятно, речь о Порошенко и Зеленском. — М. Р.) подписали в Минске и Париже», — подытожил Дмитрий Л.

Напомним, ранее президент Турции уже делал подобное заявление о готовности турецкой стороны стать посредником между Россией и Украиной.

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