Нур-Султан, , 13:34 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил глав минобороны и Национальной гвардии республики. Распоряжения об этом 19 января были обнародованы на сайте главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

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Сообщается, что с поста главы министра обороны страны был снят Мурат Бектанов. Президент назначил эту должность Руслана Жаксылыкова.

Жаксылыков был переведён с поста главнокомандующего Национальной гвардией-заместителя главы МВД. На это место Токаев назначил Еркина Ботаканова.

Стоит отметить, что Жаксылыков в 1996 году окончил Военную академию имени Фрунзе в Москве по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая войсковая разведка». Также в 2004 году он прошёл высшие академические курсы Военной академии Генштаба ВС РФ. Пост главнокомандующего Нацгвардией Казахстана Жаксылыков занимал с сентября 2021 года.

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