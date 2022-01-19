Канберра, , 14:02 — REGNUM Общее снижение иммунитета наблюдается у людей, переболевших COVID-19. К такому выводу пришли австралийские биологи после изучения экспрессии генов, участвующих в работе иммунной системы у людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, говорится в статье в журнале BMC Medicine.

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На протяжении шести месяцев сотрудники Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) и их коллеги из других учреждений наблюдали за экспрессией тысяч генов в крови людей в возрасте от 20 до 80 лет, перенёсших заражение коронавирусом. Примерно у трети из 69 участников исследования наблюдались симптомы постковидного синдрома, но к врачам они не обращались.

Генетический анализ выявил различия в экспрессии многих генов у людей с «длительным ковидом» и у тех, кто перенёс COVID-19 без последствий. У первых зафиксировали низкий уровень тромбоцитов — лёгкую тромбоцитопению. Признак такого состояния — хроническая усталость.

У большинства пациентов вне зависимости от наличия постковидного синдрома иммунная система работала заметно хуже, чем до болезни, по меньшей мере в течение 12 недель. По словам руководителя исследования Дэвида Линна, при этом не выявлена связь между тяжестью болезни и степенью нарушений. Ни возраст, ни пол человека, по данным исследования, также не влияют на изменения в иммунной системе.

Специалисты анализировали только данные по исходному штамму коронавируса. Они будут наблюдать за пациентами ещё три года.

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