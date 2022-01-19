Сеул, 19 января, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Южной Кореи от оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль встретился 19 января с послом России в Южной Корее Андреем Куликом. Об этом сообщает Yonhap News.

Kremlin.ru Флаги России и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, встреча представителей двух стран состоялась в штаб-квартире партии в Сеуле.

Известно, что стороны обсудили ряд вопросов, включая бизнес и культуру.

«Необходимо активизировать региональные инвестиции, экономический и культурный обмен, а также укрепить сотрудничество в области изменения климата и других международных вопросов», — заявил Юн Сок Юль на встрече.

Кандидат в президенты отметил, что две страны добились успехов в развитии двусторонних отношений с момента установления дипломатических отношений в 1990 году. Он также подчеркнул, что южнокорейский бизнес проявляет большой интерес к развитию российского Дальнего Востока и арктических морских путей.

Кулик согласился с растущим значением экономического сотрудничества, назвав проекты развития Дальнего Востока и арктических морских путей наиболее перспективными для экономик обеих стран. В качестве других направлений потенциального сотрудничества он также упомянул информационно-коммуникационные технологии и водородную энергетику.