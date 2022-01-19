Москва, 19 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» невозможно отключить, поскольку его ещё не включили. Об этом 19 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Коммерческий международный проект «Северный поток — 2» отключить невозможно, потому что его ещё не включили», — сказал Песков.

По его словам, то, что проект до сих пор не запустили, плохо и для участников проекта, и для тех, кто потребляет газ в Европе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «Северный поток — 2» может быть отключён в случае эскалации ситуации вокруг Украины.