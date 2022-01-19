Бишкек, , 13:31 — REGNUM Парламент Киргизии дал согласие на назначение Талантбека Иманова на пост министра цифрового развития. Об этом стало известно в ходе заседания законодательного собрания сегодня, 19 января.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Его кандидатуру поддержали 53 депутата, против проголосовали только трое народных избранников.

Отметим, что 35-летний Талантбек Иманов в период с 2018 по 2020 годы занимал должность директора по развитию ТНК «Дастан», а с марта 2020 года — председателя правления этой транснациональной корпорации.

ИА REGNUM напоминает, что ОАО «Транснациональная корпорация «Дастан» — работающее в столице Киргизии оборонное предприятие, образованное в 1993 году на базе «Приборостроительного завода им. 50-летия Киргизской ССР», основанного в 1956 году.

На «Дастане» по заказу министерства обороны России производятся компоненты обычных торпед, так и скоростные подводные торпеды «Шквал», которые неофициально называют «подводными ракетами». Благодаря уникальным техническим решениям «Шквал» может быть запущен на глубине до 700 м и развивать скорость свыше 200 км/ч за счет особой конструкции головной части.

Кроме торпед, на этом предприятиях ТНК «Дастан» также выпускают медицинские центрифуги и бытовую технику.