Уфа, 19 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Порядка 80 млрд рублей составляет предполагаемый объём инвестиций по проектам дорожной карты по развитию сотрудничества между Башкирией и Казахстаном на 2022−2024 годы. Об этом 19 января сообщил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов на первом заседании рабочей группы по развитию сотрудничества между этими республиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Сообщается, что в дорожную карту вошли около 70 мероприятий. Основными ее направлениями являются инвестиционная деятельность, промышленность, транспорт и туризм, торгово-экономическая сфера, агропромышленный комплекс, образование и культура, строительство, а также жилищно-коммунальное хозяйство.

«Предполагаемый объём инвестиций по проектам дорожной карты составляет около 80 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова Муратова.

Так, руководство Туймазинского завода автобетоновозов «НЕФАЗ» подписало соглашение с казахстанским предприятием «КАМАЗ-Инжиниринг» о поставке в Казахстан прицепной техники и автосамосвалов.

Кумертауское авиационное производственное предприятие намерено в кооперации с алма-атинским «Авиаремонтным заводом № 405» выпустить комплектующие и узлы. В настоящее время идёт работа по определению номенклатуры и готовится договор, а также изучаются потребности Казахстана в вертолетах кумертауского производства.

Сообщается, что казахстанские организации начали поставку плодоовощной продукции через уфимский агропарк «ЕврАзия».

"Казахстан также готов увеличить экспортную составляющую. Мы подготовили перечень товаров, который могли бы поставлять на рынок Башкортостана. Его объём составляет 27 млн долларов. Это поможет нарастить наш взаимный товарооборот. У нас действует программа акселерации, которая стимулирует компании к выходу на внешние рынки. Мы готовы использовать и ваши платформы, чтобы шире представить наши предприятия на рынке Башкортостана», — приводит пресс-служба слова вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в рамках сотрудничества республики с Казахстаном намерены построить завод по глубокой переработке древесины.