Калуга, , 17:18 — REGNUM В Калужской области активизировался эпидемический процесс по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщает 19 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

ОРВИ у ребёнка Ponchikov.net

Всего за неделю в регионе зарегистрировано 5863 случая ОРВИ (предыдущая неделя — 4428). Превышение пороговых показателей отмечено только в возрастной группе 15 лет и старше, где эпидемический порог превышен на 35,9%, показатель заболеваемости составил 37,9 на 10 тысяч данной возрастной группы (Э.П. — 27,9). Рост числа заболевших отмечается во всех возрастных группах у детей — от 75% до 108%, наиболее значительный — у детей раннего возраста. Зарегистрировано два случая гриппа в Обнинске. Лабораторно идентифицирован штамм сезонного гриппа H3N2.

Число госпитализированных больных с симптомами ОРВИ относительно предыдущей недели возросло. По данным Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД, в стационары региона госпитализировано 13 больных (предыдущая неделя — 5). Темп роста — 2,6 раза. По информации министерства образования и науки Калужской области, образовательный процесс в учебных организациях региона проходит в обычном режиме.

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