Кострома, 19 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Костромская областная дума намерена подготовить поправки в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Здание Костромской областной думы

В состав рабочей группы войдут депутаты из социального блока и специалисты правового управления заксобрания. Возглавит её председатель облдумы Алексей Анохин. Депутаты хотят ограничить распространение на телевидении и в интернете материалов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения и отклонения, связанные с интимной сферой жизни.

Также законодатели совместно с Роскомнадзором, общественными объединениями, профильными департаментами Костромской области и омбудсменами обсудят возможность запрета подобной пропаганды для взрослых людей.

Как ранее писало ИА REGNUM, за последний месяц в Костромской области было возбуждено три уголовных дела, связанных с половыми преступлениями против детей. Первое касалось убийства пятилетнего ребёнка в Костроме. Во втором случае под подозрение попал тренер местного футбольного клуба. Третьим фигурантом стал экс-председатель молодёжного правительства Костромской области Дмитрий Морозов.