Ставрополь, 19 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Ставропольском крае была пресечена попытка хищения нефтепродуктов в крупном размере. Задержаны с поличным при перекачке нефти двое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, сообщили 19 января в пресс-службе МВД по региону.

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Инцидент произошел в Нефтекумском городском округе. Сотрудники полиции и краевого управления ФСБ при участии представителей службы безопасности нефтегазовой компании задержали двоих граждан в момент попытки хищения нефтепродуктов в крупном размере. Злоумышленники заранее произвели врезку в скважину нефтепредприятия и ночью прибыли к месту предполагаемого хищения на большегрузе. Они успели подключиться к нефтепроводу и залить в свою цистерну 10 тонн сырья.

«В ходе отработки полученной информации оперативники задержали двоих граждан в момент совершения противоправного деяния, когда они переливали нефть из одной емкости в другую. Мужчин доставили в отдел внутренних дел, где они дали признательные показания», — говорится в сообщении полиции.

Следствие по делу продолжается, его фигуранты находятся под подпиской о невыезде.