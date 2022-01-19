Москва, , 13:33 — REGNUM Кремль наблюдает за ситуацией вокруг скифского золота и полагает, что коллекция должна вернуться в Крым. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 19 января журналистам.

Скифский бонг Es420

«Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму», — заявил Песков.

Тяжбу за коллекцию золотых изделий, обнаруженных археологами в Северном Причерноморье, ведут Россия и Украина. Около 2 тыс. артефактов из музеев Крыма в 2014 году, ещё до вхождения Крыма в состав России, были вывезены на выставку в Нидерландах. Позднее голландский музей решил не передавать коллекцию ни России, ни Украине, пока принадлежность предметов не определит суд или пока стороны не договорятся между собой.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января стало известно о доследственной проверке по факту хищения коллекции скифского золота, которую начал Следственный комитет России.

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