Пенза, 19 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. На территории Пензенской области в этом году было организованно 16 объектов для крещенских купаний. Ни на одном из них в ночь с 18 на 19 января происшествий не зарегистрировано, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иордань оборудована деревянным полом и лестницами

На местах заблаговременно провели специальные подготовительные мероприятия. Специалисты осматривали водоемы на участках, где были организованы крещенские иордани и ледяные проруби. Также проверяли соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лёд. На местах купания созданы водолазные посты, организованно дежурство медиков и сотрудников полиции. Рядом с купелями установлены места для обогрева и переодевания, спуски оборудованы специальными настилами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для безопасного купания в Крещение пензенские спасатели планируют подготовить 22 купели. В Пензе официальных мест купания не определили.

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