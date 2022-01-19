Москва, , 13:25 — REGNUM Россия весьма дорожит своими отношениями с ФРГ и надеется на их последовательное развитие. Об этом 19 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отношениями с Германией мы весьма и весьма дорожим. Они важны для нас. И мы надеемся, что мы будем последовательно их развивать», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» немецкой стороной, что России «регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости диалога с Россией.