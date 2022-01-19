Москва, , 13:24 — REGNUM Россия приветствует помощь Турции в вопросе урегулирования разногласий с Украиной. Об этом 19 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь урегулированию ситуации на Украине», — заявил Песков.

«Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей с украинской стороны, со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договорённостей и обязательств, это можно будет только приветствовать. Место же проведения каких-то контактов вторично. Главное, это всё-таки повлиять на Украину», — указал он.

Отметим, что 19 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в свою страну, чтобы «уладить разногласия»