Ростов-на-Дону, 19 января 2022, 13:24 — REGNUM Здание речного вокзала на улице Береговой в Ростове-на-Дону лишили статуса памятника архитектуры. Такое решение вынес Ленинский районный суд.
Суд признал, что реконструкция здания полностью изменила облик здания и привела к утрате аутентичности.
ИА REGNUM сообщало, что под охрану речной вокзал с гостиницей «Якорь» взяли летом 2021 года. Соответствующее постановление было принято комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Собственник здания пытался продать объект за 800 млн рублей.
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