Эрбиль, Ирак, , 13:34 — REGNUM Власти Иракского Курдистана приняли решение о временном возобновлении работы КПП «Аль-Валид» на границе с Сирией в среду, 19 января. Об этом сообщает телеканал Kurdistan 24.

Курдские пешмерга

По данным журналистов, решение было принято из-за того, что на сирийской территории скопилось большое количество граждан Ирака, не имеющих возможности вернуться домой.

Работа КПП и пограничного моста через реку Файш-Кхабур возобновляется на 24 часа, после чего сообщение между странами будет перекрыто.

Ранее власти Иракского Курдистана приняли решение о закрытии моста через реку Файш-Кхабур. По их версии, через КПП регулярно перемещались боевики Рабочей партии Курдистана (РПК), совершающие диверсии на территории Ирака, Сирии и Турции. В ноябре отряд РПК попытался взять КПП штурмом.