Москва, , 13:21 — REGNUM Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) вступила категорически против института суррогатного материнства, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Нина Останина Василий Иванов © ИА REGNUM

«Позиция комитета такая: мы за то, чтобы запретить вообще суррогатное материнство как институт, который ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны — права детей», — сообщила Останина.

Вместе с тем комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Комитет является соисполнителем по данному вопросу.

Новую редакцию законопроекта о суррогатном материнстве внесли в Госдуму в 2021 году депутаты от «Единой России» во главе с Петром Толстым, Василием Пискаревым и Анной Кузнецовой.

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