Москва, 19 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) выступила категорически против института суррогатного материнства, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Василий Иванов ИА REGNUM Нина Останина

«Позиция комитета такая: мы за то, чтобы запретить вообще суррогатное материнство как институт, который ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны — права детей», — сообщила Останина.

Вместе с тем комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Комитет является соисполнителем по данному вопросу.

Новую редакцию законопроекта о суррогатном материнстве внесли в Госдуму в 2021 году депутаты от «Единой России» во главе с Петром Толстым, Василием Пискаревым и Анной Кузнецовой.