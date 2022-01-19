Чебоксары, , 13:21 — REGNUM В Канаше передано в суд уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, которого обвинили в краже денег с банковского счёта. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правоохранители полагают, 19 октября 2021 года 16-летний обвиняемый нашёл в парке в Канаше банковскую карту, которую потерял другой подросток. По версии следствия, в тот же день фигурант уголовного дела совершил девять покупок в различных магазинах города, а с карты было списано свыше 3 тыс. рублей.

Подозреваемого установили после обращения родителей потерпевшего в правоохранительные органы. Он дал признательные показания.

Подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счёта»). Дело рассмотрит Канашский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Марпосадском районе Чувашии 17-летнюю жительницу, которая уже имеет уголовный срок, осудили за кражу с банковского счёта. Она получила 2,5 года воспитательной колонии.

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